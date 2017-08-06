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CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu;

-"Fındık toplanıyor, rekoltesi, fiyatı, kimin alacağı, nasıl alacağı belli değil"



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, üreticinin bu günden itibaren bahçeye girdiğini ancak hala fındıkla ilgili hükümetin bir kararı olmadığını belirterek, "Milli ürünümüz fındık ve onun üreticisi bu şekilde muameleyi hak etmiyor. Bölgemizin geçim kaynağı fındığımızı ortada bıraktılar. Ayıptır, yazıktır ve de günahtır" dedi.

Bölge milletvekilleri, borsa, sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, siyasi partiler, STK'lar ve ziraat odaları ve ilgili kuruluşları göreve çağıran Bektaşoğlu, "Sadece bizim çabamız yetmiyor. Bu kişi ve kuruluşlar üreticiye, bölge halkına karşı görevlerini, sorumluluklarını yerine getirsinler. Fındık yerlerde sürünüyor. Korkarak, susarak, kabul ederek bir yere varılmıyor. Tepkimizi göstermeliyiz. Örneğin partiler üstü bir miting yapmalıyız. Buna hazırız" çağrısı yaptı.

Hükümetin fındık politikasını de eleştiren Bektaşoğlu "Bakanlar değişse de AK Parti'nin politikası, fındığa ve üreticiye bakış açısı değişmiyor. Yeni bakan da, TBMM'deki uyarıma rağmen; alivreci lobilerinin, spekülatörlerinin dediğini yaparak, fındığa sahipsiz bıraktı. Bu güçler şu anda fiyatı 7-8 TL bandında seyreden fındık fiyatından memnun. Yeni sezonun fiyatını da bu düzeyde oluşturmak istiyorlar. Fındık toplanıyor, rekoltesi, fiyatı, kimin alacağı, nasıl pazarlanacağı hala belli değil. Bu rezalettir. Ülkemize diğer tarım ürünlerinin toplamından fazla, yılda ortalama 2,5 milyar döviz girdisi sağlayan, 6 kentin ekonomisinin çarkını döndüren, 8 milyon nüfusun geçiminin bağlı olduğu fındığımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Bektaşoğlu, açıklamasında bütün fındık üreticilerine 'iyi bir fiyat, bol ürün ve hayırlı bir sezon' diledi.

(AB-ÖS-Y)



06.08.2017 12:38:19 TSI

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