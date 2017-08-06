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Turgutlu halinde yenileme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Turgutlu Sebze ve Meyve halinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu'ya hizmet veren sebze ve meyve halinde hal esnafı ve vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırabilmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte Turgutlu Sebze ve Meyve halinde yapılan bakım onarım ve tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Daire Başkanı Halis Satılmış, hal sorumlusu Orhan Karanina'dan halde yapılan çalışmaların durumu ve halin işleyişi hakkında da bilgiler aldı. Hal esnafına da ziyarette bulunan Daire Başkanı Halis Satılmış, esnafın sorunlarını dinleyerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

(AY-Y)



06.08.2017 12:40:55 TSI

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