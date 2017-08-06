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Sıcaktan bunalanlar soluğu Cephanelik'te alıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Sıcak havaları fırsat bilen İzmitliler soluğu Cephanelik Mesire alanında alıyor.

Günün erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar mesire alanında gönüllerince zaman geçiren vatandaşlar, şehir merkezinde yeşilin ve doğanın tadını çıkarıyor. İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen parkta su ve kuş sesleri eşliğinde vatandaşlar bir taraftan mangallarını yapıp yemeklerini yerken diğer taraftan da yürüyüş yapma imkânı buluyorlar. Anne baların huzur içerinde zaman geçirdiği mesire alanında çocuklar da, kendileri için yapılan oyun gruplarında güvenle oyun oynuyorlar.

Yazın sıcaklığından Cephanelik mesire alanına giderek bir az olsun kurtulan vatandaşlar, "İzmit'in hemen dibinde böylesine bir yer olması bizler için bulunmaz nimet. Kuş ve su sesi arasında güvenli bir ortamda hoşça vakit geçiriyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a böylesine güzel bir mekanı şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ederiz" dediler.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da mesire alanıyla ilgili olarak, " Bu bölge eskiden mezbelelik bir yerdi. Şimdi ise belediyemiz sayesinde bölge güzel bir yaşam alanına dönüştü. Burada vatandaşlarımız aileleriyle gelip, güzel vakit geçirebiliyorlar, mangallarını yapabiliyorlar, günün yorgunluğunu ve stresini ağaçlar arasında atıyorlar. Bölgede vatandaşlarımız için her şeyi düşündük. Restoranından, oyun alanlarına, mangal yerlerine, yürüyüş parkurlarına, wc ve mescidine kadar her şey var. Ayrıca alan içerisinde yaptığımız kuş kafesimizle başta çocuklar olmak üzere vatandaşlarımıza farklı kuş türleriyle tanışma imkanı sunduk. Kocaeli'nin batısında SEKAPARK, Doğusunda Cephanelik Mesire Alanı halkımız için nefes alma alanları oldu" şeklinde konuştu.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 12:49:29 TSI

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