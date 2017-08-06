YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa'da İstanbul kadar itfaiye müfrezesi var

Manisa'da İstanbul kadar itfaiye müfrezesi var



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İstanbul'da 55 noktada itfaiye müfrezesi bulunduğunu belirterek, sınır büyüklüğü açısından daha küçük olan Manisa'da da 55 noktada itfaiye müfrezesi bulunduğunu söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla stratejik noktalara konuşlandırdığı itfaiye müfrezeleri ile hizmet veriyor. Saruhanlı ilçesi Koldere İtfaiye Müfrezesi de bölge açısından büyük önem taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, bir dizi temaslar için bulunduğu Saruhanlı'da, Koldere İtfaiye Müfrezesini ziyaret etti. Genç'e ziyaret sırasında Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İtfaiye Dairesi Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaleli de eşlik etti. Personelle selamlaşan Genç ve heyeti, çalışmalar hakkında personelden bilgiler aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla il genelinde 55 adet itfaiye müfrezemizle hizmet veriyoruz. İtfaiye müfrezesi konusunda Türkiye'de öncü illerden birisiyiz. Koldere Mahallesi'nin 2017 hizmetlerimizden bir tanesi de Ocak ayında açılışı yapılan itfaiye müfrezemiz. Koldere ve civar mahallelere, itfaiye aracımız ve personellerimizle hizmet verilmekte. Allah bir kaza bela vermesin, ama olduğunda müdahale edecek ekibimiz hazır" diye konuştu.

Mustafa Genç, müfrezelerin sayısı hakkında da verdiği bilgilerde, İstanbul'u örnek gösterdi. Genç, sınır büyüklüğü olarak verdiği İstanbul örneğinde İstanbul'da 55 noktada itfaiye müfrezesi bulunduğunu belirterek, sınır büyüklüğü açısından daha küçük olan Manisa'da da 55 noktada itfaiye müfrezesi bulunduğunu söyledi.

(AY-Y)



06.08.2017 12:50:03 TSI

NNNN

