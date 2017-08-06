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Suya kapılan gencin cesedi bulundu

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:52
Suya kapılan gencin cesedi bulundu

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Botan Çayı'na kapılan gencin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün Siirt şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Billoris Kaplıcası yakınına arkadaşlarıyla pikniğe gelen Resul Şen (22), serinlemek için girdiği suya kapılarak kayboldu. İl Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin, Şen'i bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, Şen'in cenazesini, suya girdiği noktadan yaklaşık 20 metre mesafede yer alan kum ocağı yakınında bu sabah saatlerinde buldu. Ambulansa alınan cenaze, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna alındı.
(MND-MP-Y)

06.08.2017 12:54:26 TSI
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