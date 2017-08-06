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Sensörlü trafik ışıkları sürücüleri rahatlatıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sensör yerleştirdiği kavşaklarda trafiği akıcı hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda uyguladığı yeni sistemle trafik akışını hızlandırarak akıcı hale getiriyor. Kent genelinde uyguladığı sensör sistemiyle kavşaklara yaklaşan araçlar beklemeden yollarına devam edebiliyorlar. Aracı gören sensör trafik ışıklarına komut vererek araçların kavşaktaki yoğunluğuna göre kısa sürede yanarak geçmelerini sağlıyor. Daha önce bir süre bekleyip yeşil ışık yandıktan sonra yoklarına devam eden sürücüler sistem sayesinde kavşakta hiç araç yokken beklemeden kavşaktan geçebiliyorlar.

Kocaeli'de kent genelinde sinyalizasyon sistemleri günümüz teknolojisi Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) kapsamında modernize ediliyor. Sinyalize kavşak işletim sistemlerinde araç gecikmelerini minimize ediliyor. Sürücülerin ve yayaların seyahat sürelerini kısaltmaya yönelik sistem,yakıt tasarrufunun yanı sıra zararlı egzoz gazlarının salınımında iyileştirme sağlayan önemli bir özelliğe sahip.

Araç ve yaya algılama sensör donanımlarının sahada araç sürücüleri ve yayaların efektif kullanımına yönelik sistem Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ARGE çalışmaları sonrası uygulanmaya başlandı. Sistemle ilgili kavşak yaklaşımlarında yatay ve düşey saha bilgilendirme uygulama imalatları da devam ediyor.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 13:01:24 TSI

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