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Büyükşehir'in kıyafetleri 'Gülen Yüzler'den



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin kullandığı kıyafetler Gülen Yüzler atölyesinden çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Merkezi dikim atölyesinde hem özel sektör hem de kurum içindeki personelin kıyafetleri hazırlanıyor. Engelli bireylerin ellerinden çıkan kıyafetler şu sıralar İSU Genel Müdürlüğü personeli için dikiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin, sosyal hayata katılmalarını, üreterek hem ülke hem de kendi ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak için hayata geçirdiği Gülen Yüzler Merkezi'nde şu sıralar tatlı bir telaş yaşanıyor. İSU Genel Müdürlüğü personelinin ihtiyaç duyduğu kıyafetlerin Gülen Yüzler Dikim Atölyesi'nde dikilmeye devam ediyor. Penye, tulum, kışlık sweat ve laboratuvar önlüklerinin hazırlandığı çalışmada 5 bin parça kıyafet hazırlanacak.

Engelli vatandaşların çalıştığı Gülen Yüzler Dikim Atölyesi'nde gelen taleplere göre kumaş temini yapılıyor. Kumaşlar temin edildikten sonra kalıplarına göre kesim işlemine geçiliyor. Ardından dikimleri yapılan kıyafetler kalite kontrol sistemine girdikten sonra paketlemeleri gerçekleştiriliyor. Rengarenk giysilerin dikildiği atölyedeki her aşamada farklı çalışanlar görev yapıyor.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 13:05:07 TSI

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