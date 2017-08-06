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Milli Güreşçi Çiftçi'ye coşkulu karşılama



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Finlandiya'da yapılan Gençler Güreş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Erzurumlu milli güreşçi İbrahim Çiftçi memleketinde coşkuyla karşılandı.

Erzurum'da ata sporumuz güreşte peş peşe madalyalar geliyor. Bu kez de genç güreşçi İbrahim Çiftçi, Dadaşlar diyarına serbest güreşte dünya üçüncülüğü kazandırdı. Spor hayatını Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nde devam ettiren İbrahim Çiftçi, Finlandiya'da dünya üçüncüsü olurken, kazandığı gümüş madalya ile memleketine döndü. Milli güreşçiyi havalimanında toplanan kalabalık, çiçeklerle karşıladı ve konvoy eşliğinde şehir turu attı.

74 kiloda mindere çıkan ve Finlandiya'da yapılan Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3. olan İbrahim Çiftçi, havalimanında coşkulu şekilde karşılanmanın mutluluğunu yaşadı. Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, eski güreş il temsilcisi Fahrettin Ertürk, güreş antrenörleri İlhami Topaloğlu, Pasinler Güreş Temsilcisi Aslan Sertoğlu ve diğer yetkililer ile milli güreşçiler tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılanan ASKİ Sporlu güreşçi büyük bir mutluluk yaşadı.

Türkiye'ye ye dünya üçüncülüğü kazandırdığı için mutlu olan İbrahim Çiftçi, bundan sonraki hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz da son dönemlerde spor dallarında sporcuların ülkemiz ve Erzurum'a getirdikleri dereceler ile gurur duyduklarını belirterek, dünya üçüncüsü güreşçiyi başarısından dolayı kutladı.

Yılmaz, "İl Müdürlüğümüz adına bu karşılama törenindeyiz, İnşallah, İbrahim'i bundan sonra dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olarak karşılarız" dedi.

(ERZ-Y)



06.08.2017 13:06:55 TSI

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