YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ'den Demirci'ye altyapı yatırımı

MASKİ'den Demirci'ye altyapı yatırımı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci'de hayata geçirdiği projelerle vatandaşların hayatını değiştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde yaptığı hizmetlerle ilçe merkezlerini ve mahallelerini adeta yeniden inşa ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesinde de yıllardır özlemle beklenen yatırımları hayata geçirerek içme suyundan kanalizasyona, taşkın önleme yapılarından su depolarına kadar birçok altyapı projesine imza attı. MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında Demirci'nin 6 mahallesine toplamda 65 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon ana hattı inşa etti. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar ile Alaağaç, İmrenler, Küpeler, Yarbasan, Yeşildere ve Çataloluk mahalleleri sağlıklı ve güvenli altyapı ağlarına kavuştu. Üstyapı çalışmalarında da İmrenler ve Küpeler'de kilit parke taş döşemesinde sona yaklaşan MASKİ ekipleri, sırasıyla diğer mahallelerin de çalışmalarını tamamlayacak. 154 Mahalle Projesi kapsamında, ilçeye bağlı 11 mahalleye daha kanalizasyon ve içme suyu hattı döşenecek. Projenin ilk etabı olarak ihale süreci başlatılan Ahmetler, Ayvaalanı, Azizbey, Minnetler ve Çağıllar mahallelerine 31 kilometre altyapı yapılacak. İkinci etap çalışmalarıyla da Kılavuzlar, Tekeler, Sayık, Sağnıç, Yeşiloba ve Ulacık mahalleleri sağlıklı altyapıya kavuşacak. Ayvaalan, Azizbey, Ahmetler ve Minnetler'e de 5 adet fosseptik imalatı yapılarak tam anlamıyla sağlıklı bir altyapı sistemi kurulacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezine iki adet olmak üzere; Yeğenler, Çataloluk, Hırkalı, Hüdük, İcikler, Yeğenler ve Bayramşahlar mahallelerine yeni sondajlar açtı. 2017 programına alınan Sayık, İmrenler, Karaisalar, Yeşildere, Demirciköy, Bozköy, Çardaklı, Sağnıç, Kovancı, Yavaşlar, Kerpiçlik ve Köylüce mahallelerinde de sondaj çalışmaları gerçekleştirilerek mahallelere yeterli içme suyu temin edilecek. Manisalıların daha sağlıklı su depolama sistemlerine kavuşturularak temiz ve güvenli su tüketmelerini amaçlayan MASKİ; Demirci'ye bağlı 33 mahallenin içme suyu depolarında, 17 mahallenin ise bu depolara enerji temini sağlayan terfi merkezlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirecek. Bu kapsamda Tekeler, Kuzuköy, Sağnıç ve Kuzeyir mahallelerinde çalışmalar başladı. Ayrıca ilçenin Ahmetler, Kerpiçlik, Kuzeyir, Bardakçı, Esenyurt, Hoşçalar ve Gürçeşme mahallelerine de sızdırmazlık özelliğine sahip kompozit içme suyu depoları inşa edilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su temin edilecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci'deki atıksu kirliliğinin önüne geçmek adına ilçe merkezine atıksu arıtma tesisi kazandırılması planlanıyor. Projelendirme çalışmalarının bitme aşamasına geldiği tesisin yapılması ile birlikte ilçedeki evsel nitelikli atıksular sağlıklı şekilde uzaklaştırılarak Demirci'nin geleceği garanti altına alınacak. İlçeyi daha yaşanabilir kılmak amacıyla özlemle beklenen hizmetleri bir bir hayata geçiren MASKİ, Demirci ilçe merkezinin Kanalizasyon Şebeke Kesin Projesi ile; ilk etapta 79 kilometre ikinci etapta ise 31 kilometre olmak üzere toplamda 110 kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşeyecek. Bununla birlikte Tekeler, İcikler, Çataloluk, Hüdük ve Yeşiloba mahallelerinde yapılacak olan içme suyu terfi hattı yenileme projeleri tamamlandı. Aynı zamanda İcikler Mahallesi'nin altyapı yenileme projeleri de hazır. Yeşiloba, Alaağaç/Bozyerçiftliği ve Esenyurt mahallelerinde ise içme suyu şebekelerinin yenilenerek sağlıklı hale getirilmesi için de proje çalışmaları sonlandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün'ün söz verdiği gibi hizmetlerin Manisa'nın her köşesine ulaştığının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Demirci ilçemizde şimdiye kadar yaptığımız yatırımlarla büyük ve önemli bir dönüşüme imza attık. Kırsaldaki vatandaşlarımızın yıllardır dört gözle beklediği altyapı hizmetlerini en ücra mahallelerimize kadar ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı neredeyse, biz oradayız. Tüm gayretimiz 17 ilçesinin tamamıyla daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek. Bu yolda da Demircimize yaptığımız ve planladığımız tüm yatırımların vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

(AY-Y)



06.08.2017 13:07:08 TSI

NNNN

