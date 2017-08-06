YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ Sanayi Odası'na Bakanlıktan onay

Tekirdağ Sanayi Odası'na Bakanlıktan onay



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 13'üncü sanayi odası olan Tekirdağ Sanayi Odası'nın kuruluşunun 'onama' yazısını Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu'na ve Tekirdağ Valiliğine gönderdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu ve Tekirdağ Valiliğine gönderdiği 'Tekirdağ İlinde Sanayi Odası Kurulması ile İlgili Yazı'da Tekirdağ Sanayi Odası'na 'olur' verdi. Tekirdağ'da müstakil bir sanayi odasının kurulmasına ilişkin yazıda şöyle denildi:

"Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 27.02.2017 tarihli ve E-2016/2633 K: 2017/707 sayılı Kararı uyarınca il sınırları içinde faaliyette bulunmak üzere Tekirdağ Sanayi Odası kurulması Bakanlığımızın 14/07/2017 tarihli ve 26542646 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.



"İlk iş olarak iş seçim kurulna başvuracağız"

26 Nisan 2013 tarihinde bin 40 sanayicinin imzasıyla müstakil bir sanayi odası kurmak üzere yola çıkan Tekirdağ Sanayiciler Derneği (TEKSANDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu, "Tekirdağ'da sanayi sicili kayıtlarına göre toplam bin 485 kalburüstü sanayici faaliyet gösteriyor. Dört yıldır verdiğimiz hukuki mücadelenin sonuna geldik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı olarak şahsıma ve Valiliğe gönderdiği yazıyla Tekirdağ Sanayi Odası'nın kuruluşunu resmen onadı. Tekirdağ Sanayi Odası, Türkiye'nin 13'üncü sanayi odası olarak işlemlerin tamamlanmasının ardından faaliyete geçecek. İlk iş olarak İl Seçim Kurulu'na başvurarak gerekli adımları atacağız. Tekirdağ Sanayi Odası üye bazında bakıldığında Türkiye'nin altıncı büyük sanayi odası olarak Tekirdağ'a büyük katkılar sunacaktır. Sanayi Odamız bölgemiz sanayicilerine, gelişimine katkı sunacağı kesin olan Tekirdağ'a hayırlı olsun" dedi.

(UA-ÖZ-Y)



06.08.2017 13:09:04 TSI

NNNN

