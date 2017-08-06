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Akhisar'ın içme suyu depolarına yenileme

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:07
Akhisar'ın içme suyu depolarına yenileme
Akhisar'ın içme suyu depolarına yenileme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinde 22 adet içme suyu deposu ile 15 adet terfi binasında bakım-onarım çalışmalarına başladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temini için depoların yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapım ihalelerine çıkılan içme suyu depoları ile terfi binalarının bakım-onarımları Akhisar'da da başladı. İlçede, 22 adet içme suyu deposu ve 15 adet terfi binası yenilenecek. Bekirler, Işıkköy ve Bünyani Osmaniye, Hamidiye ve Süleymanköy mahallelerinde çalışmalara başlayan ekipler, sırasıyla içme suyu depolarının bakım onarımlarını yapacak. Bünyani Osmaniye Mahalle Muhtarı Ali Tümer, "Altyapımızın yenilenmesi ile ilgili başvurumuz, 154 Mahalle Projesi kapsamına alındı. Su depolarımız yenilenmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyor, her zaman yanımızda olduklarını biliyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden Yaşar Karahan, "Su depolarımızın yenilenmesinin vatandaşımız açısından çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Çalışmalar tamamlanınca sıkıntılarımız bitecek" dedi.
Işıkköy Mahalle Muhtarı Ömer Köseler, "Çalışmalardan çok memnunum. Büyükşehir Belediyemizin bize sağladığı imkanlarla vatandaşımız temiz su içecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e bize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum. Yıllardır susuzluktan dolayı köyden giden vatandaşlar şu an köye geri dönüş yapıyor" dedi.
(AY-Y)

06.08.2017 13:09:40 TSI
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