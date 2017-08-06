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DAHOT Yunanistan'ın Samos adasındaki festivale katılacak

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:11
DAHOT Yunanistan'ın Samos adasındaki festivale katılacak
DAHOT Yunanistan'ın Samos adasındaki festivale katılacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Halk Oyunları Topluluğu (DAHOT) 11-14 Ağustos 2017 günü Yunanistan'ın Samos Adasında düzenlenecek olan Kültür ve Halk Oyunları festivaline katılacak.
11-14 Ağustos 2017 günü Yunanistan'ın Samos Adasında düzenlenecek olan Kültür ve Halk Oyunları festivaline Didim'de faaliyet gösteren DAHOT ekipleri de katılacak. 60 kişilik kafilede DAHOT'un Yetişkin ekiplerinin yanı sıra Yıldızlardan ve Türk Halk Müziği Korosu katılacak. Festivalde ekipler Türk Halk Oyunlarından örnekler sunacak ve Türk Halk Müziğinin ezgilerini seslendirecekler.
4 Yöneticinin eşlik edeceği kafileye DAHOT Fotoğraf Kulübü üyelerinden de katılım olacağı öğrenildi. Türkiye'nin her bölgesinden oyunların gösterileceği 30 dakikalık bir gösteri hazırlayan DAHOT Ekibi çalışmalarını Didim Belediyesi karşısındaki Laucbah Parkı içerisindeki tesislerde sürdürüyor.
Samos festivalinin ardından çalışmalarına devam edecek olan ekip 29-Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak olan 4. Uluslararası Halkoyunları Festivalini gerçekleştirecek.
(HÇ-OD)

06.08.2017 13:14:20 TSI
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