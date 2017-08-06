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Kilis'te 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında hastanede yatan çocuklara bez bebekten yapılan oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları tarafından tespit edilen çocuklara Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı ile el sanatlarında yapılan bebekler, Kilis Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde yatan çocuklara dağıtıldı.

Çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastanede yatan çocukların bir nebze olsun Kilis Belediyesi olarak yüzlerini güldürmek adına Meslek Edindirme Merkezinin el sanatları bölümünde yapmış olduğu oyuncakları hediye etti. Hastanede yatan çocuklar ve aileleri Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkürlerini ilettiler.

(MAD-OE-Y)



06.08.2017 13:17:03 TSI

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