Kilis'te kanalizasyon çöp atmayın uyarısı
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KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi kanalizasyona çöp atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü'ne Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen hibe kombine hat açma ve temizleme aracı ile Mercidabık Mahallesi, Bölük Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi kanalizasyon hatları temizlendi.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hatlarda çıkan kum maddeler dikkat çekerken kanalizasyon hatlarına atılan yabancı maddeler kanalizasyon hatlarının sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle yağışlı havalarda tıkanıklığa neden olmaktadır. Bu konuda Kilis Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" denildi.
(MAD-OE-Y)
06.08.2017 13:17:27 TSI
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