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Şehzadeler ve Yunusemre'de dere taşkınlarına önlem

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:15
Şehzadeler ve Yunusemre'de dere taşkınlarına önlem
Şehzadeler ve Yunusemre'de dere taşkınlarına önlem

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan derelerde ıslah, korkuluk ve temizlik çalışmaları ile vatandaşın can ve mal güvenliğini sağladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yaptığı çalışmalarla vatandaşın sıkıntılarına son veriyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine bağlı 19 mahallede dere ıslah ve korkuluk çalışmalarıyla birlikte 12 mahallede 94 adet menfez ve 58 mahallede 56 kilometrelik dere temizliğine imza attı. Çalışmalar ile Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine bağlı Nurlupınar, Kuşlubahçe, Spil, Atatürk, Laleli ve Cumhuriyet mahallelerindeki dereler başta olmak üzere 19 mahallede dere ıslah ve korkuluk imalatı gerçekleştirdi. Ahmet Bedevi ve Demirci mahallelerinde ıslah çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile dere yataklarında sağlıklı su akışı sağlanarak taşkın derdine son verildi.
MASKİ ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesi'ndeki Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden geçen derede yoğun mesai harcıyor. Temizlik çalışması yapılan derede balçık haldeki zemin kazıldı ve ıslah malzemesi serildi. 800 metre uzunluğunda çelik hasırlı taban beton döküm işlemine başlanılan derede çalışmalar tamamlandığında sağlıklı su akışı sağlanacak ve kötü koku ortadan kalkacak.
Dere kenarlarında vatandaşların daha güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri amacıyla Manisa merkezdeki 8 mahallede korkuluk ve panel çit imalatı gerçekleştirildi. Cumhuriyet ve Laleli mahallelerindeki ıslahlı derelere yapılan korkuluk imalatları, kent estetiği açısından da kente ayrı bir hava kattı.
(AY-Y)

06.08.2017 13:18:01 TSI
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