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Belediye Başkanı provokasyona karşı uyardı



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DİYARBAKIR (İHA) - Son günlerde gündeme gelen elektrik sorununu konuşmak üzere mahalle muhtarları ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Osman Hondu'yu ziyaret eden Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, olası provokasyonlara karşı uyarılarda bulundu.

İl Müdürlüğü binasında oldukça sakin bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlatmak için burada olduğunu söyledi. Enerji şirketi tarafından ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında il müdürü ve diğer yöneticilerden bilgi aldıklarını da kaydeden Başkan Ekinci, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili muhtarların hazırlayacağı bir raporu da yetkililere vereceklerini ifade etti. Kesintilerin yol açtığı sorunlara da değinen Ekinci, "Gelinen nokta itibarı ile Dicle Elektrik, bu kentin yumuşak karnı olmuş durumda. Dolayısıyla birileri kaşıyor. Tabi kaşırlarken yanlış hedef gösteriyorlar. Bu olayı kullanıp başka yere çekmek isteyenler var. Halkımız bunlara uymasınlar. Kurumların görevleri vardır. Dicle Elektrik görevini yapacak belediyeler görevlerini yapacak. Diğer kurumlar da yapmak zorunda. Muhtarlarımız da görevlerini tam olarak yapmak zorundadır. Vatandaşlarımız da özellikle kayıp kaçak konusu üzerinde ilgililer. Bu tarz olaylara da malzeme vermesinler. Muhtarlarla beraber sorunların takipçisi olacağız. Burada yerel bir yönetici olarak, halkımızın sesi olmak adına Dicle Elektrik müdürümüzü ziyaret ettik. Muhtarlar vasıtasıyla sorunlarımızı dile getirdik. Kendileri de bundan sonraki planlama ve çalışmalarını bize anlattılar. Arkadaşlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları rapor halinde kendilerine sunacaklar. Daha sonra yeniden araya gelerek, bu konular hakkında konuşacağız" dedi.



Kaçak kullanıma karşı muhtar desteği

Toplantıya birim yöneticileri ile katılan Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu ise, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, bu ziyaretin sorunları açık biçimde karşılıklı ele alıp konuşmak adına fırsat yarattığı için kendilerini memnun ettiğini belirtti. Hondu, "Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile muhtarların elektrik sorunlarını ve çözüm önerilerini büyük bir dikkatle dinledik, gerekli notları da aldık. Sorunların giderilmesi noktasında gerekeni yapmak için zaman kaybetmeden harekete geçeceğiz. Muhtarların sorunlarını dinleyip, çözüm için çalışacağımızı iletirken, biz de onlardan kaçak elektrik kullanımının karşısında durmalarını istedik. Muhtarlar da görev yaptıkları mahallelerde kaçak elektrik kullanılmaması konusunda bize destek vereceklerini samimi bir şekilde beyan ettiler. Muhtarlarımızın, yasal olmayan bir durumun karşısında duracaklarını samimiyetle beyan etmeleri bizi şirket olarak memnun etti" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



06.08.2017 13:23:48 TSI

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