Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Alanya Çevreyolunda Yahya Şimşek'in kullandığı 34 RY 4660 plakalı otomobil ile Hasan Kahraman yönetimindeki 34 FU 3984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Şimşek yaralanırken, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(SÇ-SÇ-Y)
06.08.2017 13:28:23 TSI
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