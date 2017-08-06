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Bismil Belediyesinden dikkat çeken tabela

- Belediye girişine, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' tabelası asıldı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, belediye binasının girişine, "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" hadisinin üzerinde yer aldığı tabela astırdı.

Vatandaşlar tabelanın asılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Gülenç, "Göreve geldikten sonra rüşvet ve yolsuzlukla ciddi mücadele ettim. Daha sonra o yazıyı oraya astırdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam. Millete hak hukuk çerçevesinde hizmet edeceğiz. Tabi bu yolda zaman zaman yanlış yapan insanlar olabiliyor. Göreve geldikten sonra rüşvet ve yolsuzlukla ciddi mücadele ettim. Şimdi de o yazıyı oraya astırdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu herkesin bilmesi lazım. Artık bir devir kapandı yeni bir devir açılıyor. Dolayısıyla herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Biz yoğurduğumuzu böyle yiyoruz. Hiç kimseye böyle bir fırsat vermeyeceğiz. Yani zamanla bazı şeyler ortaya çıkabilir. Biz bunların önlemini şimdiden almış oluyoruz. Bu farklı bir durum değildir. Gocunacak bir şeyde yok. Bu bizim usulümüz. Herkesin usulü farklı olabilir" dedi.

(İHA-MP-Y)



06.08.2017 13:37:35 TSI

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