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Kağıtsporlu Judocular, balkanlarda tarih yazdı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehirli yıldız judocular, Selanik'te yapılan Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda toplam dokuz madalya kazandı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 10 ülkeden toplam 236 judocunun katıldığı Yıldızlar Balkan Şampiyonasını Türkiye takım halinde birincilikle tamamladı. 14-16 Temmuz tarihlerinde Aksaray'da yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 9 madalya alarak turnuvaya damgasını vuran mavi beyazlılar Balkan Şampiyonası'nda da istikrarını korudu. Kağıtsporlu judocular 11 kişi ile katıldıkları turnuvadan toplamda 9 madalya kazandı.

Balkan Şampiyonasında; 38 kiloda İbrahim Demirel, 50 kiloda Emre Karaduman, 52 kiloda Ayşenur Budak, altın madalya almayı başardı. 36 kiloda Yaren Kömürcü, 32 kiloda Ece Atasoy, 44 kiloda Özge Sarıgül, 52 kiloda Sıla Ersin gümüş madalya kazanırken 38 kiloda Enes Çakan ve 48 kiloda Duygu Yener bronz madalya kazanan isimler oldu.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 13:38:47 TSI

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