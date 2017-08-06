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Hani Belediyesi filosuna 2 araç daha ekledi

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:41
Hani Belediyesi filosuna 2 araç daha ekledi
Hani Belediyesi filosuna 2 araç daha ekledi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi, halka daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi.
Hani Belediyesi, temizlik hizmetinde kullanılmak üzere aldığı 2 adet toplama ve sıkıştırma aracıyla araç filosunu güçlendirdi. Yeni alınan çöp toplama ve sıkıştırma araçların belediye araç filosuna katılması nedeniyle açıklama yapan Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, "Araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Çağın gerektirdiği araç ve gereçlerle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Böyle olunca da işlerde zamandan kazanıyoruz, zor işleri çok daha kolaylıkla tamamlıyoruz. Uzun zaman dilimlerinde tamamlanabilecek işleri yeni araçlarla çok daha kısa sürede tamamlıyoruz" dedi.
Hani'de belediyenin önemli hizmetler yaptığını belirten Başkan Yazıcı, yeni araçlarla Hani halkına daha güzel hizmetler verileceğini kaydetti. Yazıcı, "Hemşerilerimize daha iyi hizmet sunmak ve ilçemizi geleceğe hazırlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Belediyemiz araç filosuna 2 adet çöp toplama ve sıkıştırma aracını dahil ettik. Alınan bu araçla daha kaliteli ve hızlı hizmet edebilecek araçlara sahip olduk. Hizmet alanımız geniş olduğu için yeni araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Filomuza katılan ve temizlik çalışmalarında kullanılacak olan Yeni iş makineleri Hanimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

06.08.2017 13:43:19 TSI
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