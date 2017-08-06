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Hani'de kan bağışına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Türk Kızılay Derneği'nin Hani ilçesinde açmış olduğu kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Hani ilçesi Salih Beg Caddesi Demokrasi ve Şehitler parkı önünde Kızılay seyyar kan bağış tırı gönüllülerden kan toplamaya başladı. Kızılay'ın kan bağışı tırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlar, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile Hani halkı olarak kan bağışına destek veriyoruz ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Hani Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kaya, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi Müdürü Veysel Etik ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Etik, "Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır Kızılay Bölge Kan Merkezi görevlisi Baran Duymaz ise, Hani'de yapmış oldukları bir günlük faaliyette kamu, sivil ve Hani halkı için kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Duymaz, "Bir günlük faaliyetimizde halkın ve kamu personellerinin bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde kan ünitesi stoku yaptık. Biz Diyarbakır bölge olarak 6 il ve bunlara bağlı ilçelerde kan bağış faaliyetleri düzenliyoruz. Bu il ve ilçelerdeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşılamak zorundayız" dedi.

(İHA-MP-Y)



06.08.2017 13:48:14 TSI

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