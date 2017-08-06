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1932 Malatyagücü kampta tempo yükseltti



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı 1932 Malatyagücü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı beyazlıların yaptığı son antrenmanı ziyaret eden iş adamları Yaşar Serkan, Hasan Taztepe ve eski futbolcu Mikail Ökke, futbolculara tatlı ikramında bulundular.

Yeşiltepe'de gerçekleştirdiği tek antrenmanla fiziksel yüklemelerine ve kondisyon artırıcı çalışmalarını ara vermeden sürdüren kırmızı beyazlılar, ilk etap hazırlıklarını Malatya'da tamamladıktan sonra şehir dışında kamp yapmayı planlıyor.

"Güzel bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum"

Bu arada Malatyagücü'nde takım kaptanlığına getirilen Engin Bilici antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yeni başkanları Nurettin Uğur'un büyük uğraşlar sonucu takımı Bölgesel Amatör Lig'e aldığını kendileri de bunun karşılığında ortaya başarılı bir mücadele koyacaklarını belirten 35 yaşındaki oyuncu, "İnşallah hedeflediğimiz yerde sezonu bitirip başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. 24 yıldır yeşil sahalarda futbol oynuyorum. Bunun 20 yılını başarılı olup hedefini tutturan takımlarda geçirdim. Hedefi olmayan hiçbir takımda oynamadım. Kulübümüzün hedefleri olduğu için bu takımdayım. Sezon sonunda takımımızın hangi seviyede olduğunu inşallah herkese göstermiş olacağız. Geçen sezon takımda önemli genç isimler vardı. Şuan 4-5 tecrübeli isim takıma dahil oldu. Yeni Malatyaspor takımından gelen oyuncu kardeşlerimiz var. Güzel bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. İdmanlarımız eğlenceli ve sıkı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımın yaptığı son antrenmanı ziyaret eden iş adamları Yaşar Serkan, Hasan Taztepe ve eski futbolcu Mikail Ökke, futbolculara tatlı ikramında bulundular.

(MT-OE-Y)



06.08.2017 13:50:57 TSI

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