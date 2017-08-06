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Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:56
Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı
Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi'nde açmış olduğu oyun sokağı ile çocukların yaz tatilinde keyifle vakit geçirmelerini sağlıyor.
Yenişehir Mahallesi Çocuk Hakları Okulu yanında trafiğe kapalı sokakta, çocuklara yönelik hazırlanmış mini futbol, basketbol, seksek, köşe kapmaca, yakan top gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti bulunuyor. Kocaeli'de tek olan sokakta haftanın beş günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer saatlik seanslar halinde etkinlik yapılıyor. Beden eğitimi öğretmeni eşliğinde çocuklar oyun sokağında bulunan oyunları oynayarak gönüllerince vakit geçiriyorlar. Oyun sokağının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkı sunduğu ifade edildi.
Üçtepeler Kur'an Kursu, Yavuz Selim Kur'an Kursu, Şirintepe Kur'an Kursu, Alikahya Kur'an Kursu, Hacıhızır Fatih Camii Kur'an Kursu, Yenişehir Sultan Ahmet Camii Kur'an Kursu, Bilgi Köprüsü Anaokulu, Tavşantepe Ulu Cami Kur'an Kursu öğrencileri de oyun sokağına gelerek çeşitli etkinliklere hoşça vakit geçirdiler. Oyun Sokağını ziyaret etmek isteyen kurumların 331 46 64 numaralı telefondan randevu ve bilgi alabilecekleri kaydedildi.
(MG-RFK-Y)

06.08.2017 13:58:08 TSI
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