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Seka 50. Yıl Spor Salonu yenileme ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka 50. Yıl Spor salonunda tadilat ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor organizasyonlarında kente hizmet eden Seka 50. Yıl Spor Salonu'nda tadilat çalışması yapacak. Kağıtspor'un Yaz Okulları başta olmak üzere okulların ve kurumların aktivite düzenledikleri Seka 50. Yıl Spor Salonu tabanından tavanına kadar elden geçirilecek. Batı Terminali yanında yer alan spor salonu onarım ve tadilat çalışmalarının ardından daha kullanışlı hale gelecek. Büyükşehir Belediyesi salonun yenileme çalışmaları için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka 50. Yıl Spor Salonu'nda bakım, onarın ve tadilat işlerinin yapılması için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonun da gerçekleştirilen ihaleye 9 firma teklif verdi. En düşük teklifi 149 bin TL olurken, en yüksek teklif 264 bin TL oldu.

Çalışma kapsamında salonun ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri yenilenecek. Tuvalet ve soyunma odaları bölümlerinde tadilat çalışması yapılacak. Pencere doğramaları yenilenecek olan spor salonunda çatı tadilat çalışması da gerçekleştirilecek. Salonun giriş kısmına yağmurdan korumak amacıyla sundurma yapılacak. Çalışmada ayrıca saha kısmına cila uygulanacak.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 14:00:52 TSI

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