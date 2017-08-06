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Türkiye'ye örnek uygulama: Gönüllü hayvan dostları projesi

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:02
Türkiye'ye örnek uygulama: Gönüllü hayvan dostları projesi
Türkiye'ye örnek uygulama: Gönüllü hayvan dostları projesi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" ile Geçici Hayvan Bakım Evinde rehabilite edilen köpekleri Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriyor. Gönüllülerin desteklendiği proje kapsamında 2017 yılında 2 bin 134 köpek sahiplendirilirken, hayvanlar "e-pati" programı ile sürekli takip ediliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, "Konya Entegre Köpek Popülasyonu Yönetim Programı" kapsamında Türkiye'de ilk olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evinde rehabilite edilen (Sağlık kontrolleri yapılmış, üremeleri kontrol altına alınmış, aşılanmış, kulak küpesi ve çipi takılmış) köpekler, Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor. Her gönüllünün en fazla 3 adet köpek sahiplenebildiği projede, sahiplendirme sonrası bakım uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 100 lira destek ödeniyor. 5 bin hayvanın sahiplendirilmesi hedeflenen proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında 2 bin 134 adet hayvan sahiplendirildi.
Hayvanlara sıcak bir yuva
Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile barınakta bulunan hayvanların gönüllülere sahiplendirilerek sahipsiz hayvan bakım kapasitesini artırmak, hayvan bakım evindeki hayvan sayısını azaltmak, sahipsiz hayvanları sıcak bir yuvaya kavuşturmak, hayvanların aç-susuz kalmasını önlemek, şehirdeki hayvanlardan kaynaklanan trafik kazalarını önlemek, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklarla mücadele etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak, hayvanların düzenli sağlık kontrolü ve bakımını yapmak ve kırsaldaki vatandaşların desteklenerek sosyal kalkınmayı sağlamak amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, "e-pati" programı ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje, İl Hayvan Hakları Kurulu ve diğer hayvansever sivil toplum kuruluşları tarafından da destekleniyor.
(İHA-FM-

06.08.2017 14:05:17 TSI
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