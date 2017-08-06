ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lavabo borusunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:04
Lavabo borusunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Lavabo borusunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde iki gün önce girdiği lavabo borusunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat ilçesi Yayvantepe Mahallesi Sağlık Ocağı Lojmanlarında iki gün önce lavabo borusuna giren kedi, burada mahsur kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi güçlükle kurtardı. Kedi, lojman sakinlerine teslim edildi.
(BB-MP-Y)

06.08.2017 14:07:00 TSI
NNNN