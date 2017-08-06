Lavabo borusunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Bilal Bedir
MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde iki gün önce girdiği lavabo borusunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Midyat ilçesi Yayvantepe Mahallesi Sağlık Ocağı Lojmanlarında iki gün önce lavabo borusuna giren kedi, burada mahsur kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi güçlükle kurtardı. Kedi, lojman sakinlerine teslim edildi.
(BB-MP-Y)
06.08.2017 14:07:00 TSI
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