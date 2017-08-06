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Demirkol pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:05
Demirkol pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi
Demirkol pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mimar Sinan Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Fevzi Demirkol, Mimar Sinan Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmalarla ilgili esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Demirkol, gelen istek, öneri ve şikayetlerle ilgili de ilgili müdürlüklere talimat verdi. Esnaf ve vatandaşlar, yapılan hizmetten duyduklarını memnuniyeti de dile getirerek, Demirkol'a teşekkür etti.
Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada, "Bahçelievler bölgemizde kurulan cumartesi pazarında halkımızla ve pazarcı esnafımızla bir araya geldik. Halkımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Pazarcı esnafımıza, Allah helalinden kazanç sahip etsin diyoruz. Cenab-ı Hakk'tan huzurumuzu, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın diyorum ve tüm halkımıza saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(AK-OE-Y)

06.08.2017 14:07:35 TSI
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