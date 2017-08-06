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Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Bu yıl 17. gerçekleştirilen Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni, türküler ve yarışmalar eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Karboğazı Zafer Şöleni, geleneksel Türk okçuluk müsabakaları ile başladı. Türkmen oyunları ile devam eden şölende, kaşıkla yumurta taşımadan çuval yarışına, halat çekmeden direğe tırmanmaya kadar Türk kültürüne ait çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlik alanında gerçekleştirilen Türkmen oyunları yarışmaları büyük küçük demeden herkesin katılımı ile gerçekleşirken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Anamur yöresine ait folklor gösterileri de şölene katılan vatandaşlardan tam not aldı.

Gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında sahne alan Ahmet Öngel, Atilla Yılmaz, Gülşen Kutlu, Ahmet Şafak ve Kaya Kuzucu gibi isimler, seslendirdikleri parçalarla alandaki vatandaşların milli duygularına hitap ederken, verilen konserler Karboğazı Zafer Şöleninin atmosferine yakışan bir şekilde gerçekleşti.

(HSK-Y)



06.08.2017 14:09:07 TSI

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