ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı

06 Ağustos 2017 Pazar, 14:06
Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı
Karboğazı şenliklerinde Türk kültürü yaşatıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Bu yıl 17. gerçekleştirilen Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni, türküler ve yarışmalar eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Karboğazı Zafer Şöleni, geleneksel Türk okçuluk müsabakaları ile başladı. Türkmen oyunları ile devam eden şölende, kaşıkla yumurta taşımadan çuval yarışına, halat çekmeden direğe tırmanmaya kadar Türk kültürüne ait çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlik alanında gerçekleştirilen Türkmen oyunları yarışmaları büyük küçük demeden herkesin katılımı ile gerçekleşirken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Anamur yöresine ait folklor gösterileri de şölene katılan vatandaşlardan tam not aldı.
Gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında sahne alan Ahmet Öngel, Atilla Yılmaz, Gülşen Kutlu, Ahmet Şafak ve Kaya Kuzucu gibi isimler, seslendirdikleri parçalarla alandaki vatandaşların milli duygularına hitap ederken, verilen konserler Karboğazı Zafer Şöleninin atmosferine yakışan bir şekilde gerçekleşti.
(HSK-Y)

06.08.2017 14:09:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Karboğazı şöleninin ikinci gün etkinlikleri şehit dolayısıyla iptal edildi
YEREL

KARBOĞAZI ŞÖLENİNİN İKİNCİ GÜN ETKİNLİKLERİ ŞEHİT DOLAYISIYLA İPTAL EDİLDİ
Silifkeliler, Nedim İnce'yi Edebiyat Festivali'nde ağırladı
YEREL

SİLİFKELİLER, NEDİM İNCE'Yİ EDEBİYAT FESTİVALİ'NDE AĞIRLADI
Havalı silahlar 2. grup yarışları Mersin'de başladı
YEREL

HAVALI SİLAHLAR 2. GRUP YARIŞLARI MERSİN'DE BAŞLADI
Motorculardan sessiz protesto
YEREL

MOTORCULARDAN SESSİZ PROTESTO