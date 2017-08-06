YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'daki berberlere saç kesimi ve renklendirme eğitimi

Konya'daki berberlere saç kesimi ve renklendirme eğitimi



(Fotoğraflı)



Ahmet Ataş

KONYA (İHA) - Konya Berberler ve Kuaförler Odası tarafından berberlere yönelik ilk kez düzenlenen seminerde saç kesimi ve renklendirme konusunda eğitim verildi.

Konya Esnaf ve Sanatlarlar Odaları Birliği Konferans salonundaki eğitim semineri öncesi açıklamalarda bulunan Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, bu eğitim semineriyle Konya Berberler ve Kuaförler Odasının ilk defa erkek berberleri bir araya getirdiğini söyledi. Eğitim seminerinde berberlere yönelik saç kesimi ve renklendirme konusunda bilgilerin verileceğini ifade eden Baranok, "Konyamızda ilk defa Arca Acar ve Ceyda Acar eğitmenlerimizle birlikte böyle bir eğitim sürdürüyoruz. Güzel bir eğitim olacak. Başarılı bir eğitim olacak çünkü gerçekten yeni modeller yeni stiller işte yeni trendler ele alınacak. Konyamız'da ve genç kuaför arkadaşlarımızda da oluştuğu gibi her kesimden toplumumuza hitap edebilmek amacıyla eğitim eksikliğimizi düşünerek odamız olarak böyle bir eğitim sunduk. Başarılı geçecek ve katılımın yüksek olacağını tahmin ederek böyle bir eğitimi ilk defa gerçekleştirdik. Bunun gururunu da ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İnşallah onlarda başarılı bir eğitim almış olacaklar" dedi.

Açıklamaların ardından seminere geçildi. Seminerde Arca Acar ve Ceyda Acar tarafından saç kesimi ve renklendirme konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından berberlere uygulamalı olarak verilen eğitimlere geçildi.

(AH-Y)



06.08.2017 14:20:53 TSI

NNNN

