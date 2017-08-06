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15 Temmuz ruhu Kepez'in caddelerinde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Devlet Hastanesi'nin önündeki 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ile Şehit Ömer Halis Demir Caddeleri'nde incelemelerde bulundu.

Kepez Belediyesi Meclisi, geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı kararla, Kepez Devlet Hastanesi'nin yanındaki Güneş Caddesi'ne 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Hastane Caddesi'ne ise darbe girişiminde bulunan hainlere ilk kurşunu sıkan Şehit Ömer Halis Demir'in ismini vermişti.

Belediye, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği destansı direniş ruhunun yaşatıldığı iki caddenin alt yapısı, asfaltı ve kaldırımı yeniledi.



Şehit caddelerine Manavgat taşından kitabe

İki caddenin kesiştiği kavşağa da cadde isimlerinin yazıldığı ve Manavgat taşından yapılan kitabeler dikildi. 15 Temmuz hain darbe girişimim 1. yıldönümü etkinlerinde 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ile Şehit Ömer Halis Demir Caddesi hizmete açılmıştı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de iki caddede tamamlanan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi.



"İki caddeye gözümüz gibi bakacağız"

15 Temmuz ruhunu Kepez'in caddelerinde yaşattıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, "15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimine karşı milletimizin destansı mücadelesini her vesile ile yılın her vakti hatırlatmaya, yaşatmaya o mücadeleyi ve ruhunu ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Devlet hastanemizin önünde birbirini dik kesen iki caddemiz vardı. Biri bin 700 metre, diğeri 2 bin 500 metre uzunluğunda. Bu caddelerimizden birine Şehit Ömer Halis Demir, diğerine de 15 Temmuz Şehitleri isimlerini verdik. Bu iki caddenin alt ve üst yapısı, asfaltı, kaldırımı belediyemiz tarafından yenilendi. İki caddeyi modern bir görünüme kavuşturduk. Yapılan çalışmayı bir kez daha denetledim. Bu caddelere gözümüz gibi bakacağız. Bu caddelerin kitabeleri de önemli. 15 Temmuz ruhunu çeşitli vesilelerle yaşatmaya devam edeceğiz."



Caddelerin asfaltı ve kaldırımı yenilendi

Fen İşleri Müdürlüğü, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde 7 bin ton asfalt, 4 bin metrekare kaldırım, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nde 6 bin ton asfalt, 3 bin metrekare kaldırım çalışması yapıldı. İki caddede yağmur suyu drenaj çalışması da gerçekleştirildi.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin ve onkoloji merkezinin bağlantı yolu ile hastanenin acil servisi kısmındaki sokak da asfaltlandı.

Belediye tarafından hastanenin yanında zemini sıcak asfaltla kaplanan büyük bir otopark alanı da oluşturuldu.

(SÇ-SÇ-Y)



06.08.2017 14:21:53 TSI

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