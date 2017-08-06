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Karboğazı şöleninin ikinci gün etkinlikleri şehit dolayısıyla iptal edildi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nin ikinci gününde gerçekleştirilecek olan tüm programlar, gelen şehit haberi dolayısıyla iptal edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Erhan Konuk'un Hakkari'de şehit düşmesi münasebetiyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve diğer belediye başkanlarının ortak kararıyla iptal edildi. Başkan Kocamaz teröre lanet okurken, şehit düşen polis Erhan Konuk'a Allah'tan rahmet, dost ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kocamaz, 17. Geleneksel Karboğazı Zafer Şöleni ile ilgili yaptığı açıklamada, şanlı tarihimiz boyunca nice zaferlerin kazanıldığı ağustos ayının, Türk'ün zafer ayı olduğunu belirterek, "26 Ağustos 1071 Malazgirt, 11 Ağustos 1473 Otlukbeli, 23 Ağustos 1514 Çaldıran, 24 Ağustos 1516 Mercidabık, 29 Ağustos 1521 Belgrad'ın fethi, 29 Ağustos 1526 Mohaç, 1 Ağustos 1571 Kıbrıs'ın fethi, 23 Ağustos 1921 Sakarya, 26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz. 9 kutlu ışık gibi şanlı tarihimizi aydınlatan bu 9 büyük zafer, kazandığımız daha nice zaferlerle birlikte vatan topraklarımızın tapu senetleridir" dedi.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını, uğruna milyonlarca şehit verildiğini vurgulayan Kocamaz, "Bugün de o mübarek şehitlerle aynı karardayız. Yurdumuza, canımız pahasına, kara sevdalılar gibi sevdalıyız. Türk'e kefen biçmeye kalkanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasınlar. Ellerindeki topa, tüfeğe, füzeye, içimize sürdükleri Truva atlarına güvenmesinler. Türk'ün ayranını kabartmasınlar. Bozkurt'un cesaretini sınamasınlar. Türk, gerektiğinde ölebilen bir milletin adıdır. Ve vatan için ölmek, ölümlerin en güzelidir. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, vatan sevgisi imandandır" diye konuştu.

Tarih boyunca verilen şehitlerin, hem içimizi sızlatan derin acıların hem de çağları aşan kıvanç ve sevinçlerimizin ilham kaynağı olduğunu dile getiren Kocamaz, "Atlas, kana boyandıkça bayraklaşır, toprak, kanla sulandıkça vatanlaşır, toplumlar ölmesini bildikçe milletleşir. Bir milletin, kahramanlarını saygı ile anması ilerde de büyük kahramanlar yetiştireceğinin müjdesidir. Gençlerimiz çevrelerinde ne kadar çok kahraman örneği görürlerse, yiğit yetişme ihtimalleri o kadar artacaktır. Bugün burada hatıralarını yâd ettiğimiz 44 Gülekli kahramanın yazdığı destan, günümüz ve yarınlarımız için altın öğütlerle doludur" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



06.08.2017 14:26:54 TSI

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