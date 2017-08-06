YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otomobil genç kıza çarptı

Otomobil genç kıza çarptı



(Fotoğraflı)



Murat Hazer

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Cebeci istikametinden Kandıra istikametine seyir halinde olan Sinan C. idaresindeki otomobil, Kefken Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.M. isimli genç kıza çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kız ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ile genç kıza çarpan sürücü Sinan C.'nin ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(BCT-RFK-Y)



06.08.2017 14:30:04 TSI

NNNN

