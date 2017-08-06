Otomobil genç kıza çarptı
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Cebeci istikametinden Kandıra istikametine seyir halinde olan Sinan C. idaresindeki otomobil, Kefken Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.M. isimli genç kıza çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kız ilk müdahalesinin ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ile genç kıza çarpan sürücü Sinan C.'nin ise karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
(BCT-RFK-Y)
06.08.2017 14:30:04 TSI
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