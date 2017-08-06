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İtfaiye ekipleri sabaha kadar enkaz temizledi



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış ve fırtına nedeniyle Efeler ilçesinde yüzlerce ağaç devrildi, onlarca araçta maddi hasar oluştu. Olaydan olaya koşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sabaha kadar enkaz kaldırdı, devrilen ağaçları toplayıp kapanan yolları açtı.

Ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan sağnak yağış ve fırtınanın en fazla hissedildiği yerlerden birinin Aydın Efeler ilçesi olduğu belirtildi. Aydın Efeler ilçe merkezinde fırtına ile devrilen ağaçların bir bölümünü vatandaşlar kendi imkanları ile kaldırırken pek çok kişi de itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Motorlu testereleri ile göreve çıkan ekipler önce ana arterlerdeki trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kapanan yolları açıp mahsur kalan araçları kurtardı, ardından trafiğin sakin olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Gece boyunca çalışan itfaiyeciler şehirde devrilen tüm ağaçları kaldırdıktan sonra derin bir nefes aldı.

(İK)



06.08.2017 14:33:27 TSI

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