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Karasu'da eğlence mekanları denetleniyor



(Fotoğraflı)



Metin Nişancık

SAKARYA (İHA) - Yaz aylarında büyük hareketliliğin yaşandığı Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan eğlence mekanlarında polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra takviye olarak ilçeye gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla gece yarısına kadar süren denetimlerde kafe ve bar benzeri eğlence mekanları denetlendi. Denetlemede, ruhsatları olmadığı halde alkol sattıkları belirlenen işletmeler hakkında işlem yapılırken, çok sayıda alkollü ürüne el kondu ve 3 işyerine de ruhsatsız alkol satışı yaptıkları için cezai işlem uygulandı. Denetlemelerde polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgulamalarını da yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yaz sezonu boyunca halkın ve tatilcilerin rahat bir tatil geçirebilmesi için huzur operasyonlarının süreceği öğrenildi.

(BCT-RFK-Y)



06.08.2017 14:51:27 TSI

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