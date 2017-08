YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey Belediyesi'nden 4 bucak hizmet

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi'nin 2015 yılında Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Çanakkale ile kurduğu dostluk köprüsü, Eceabat ilçesinde yaptığı parkı açması ile birlikte perçinlendi.

Hafta sonu AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ve ekibi ile birlikte Çanakkale'ye giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi'ndeki hizmet aşkını Çanakkale 'ye de taşıdı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine Şahinbey Parkı yaptıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, park açılışından önce AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ve beraberindekiler ile birlikte Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Eceabat sahilinde 13 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan parkın açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Çıkarcı değiliz"

Açılış töreninde hitaplarını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarede, Anadolu ve Trakya topraklarından ibaret olmadığını belirterek, "Bu parkın Şahinbey Belediyesi ile Eceabat Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılması sadece fiziki bir mekanın düzenlenmesinden öte bir anlam taşıyor. Burasının her karışında şüheda fışkıracak toprağı sıksan da şüheda denilen tarihi bir yarım ada Cong Bayırı'ndan, Kanlısırt'a Kilit bahirden 57. Alaya kadar her tarafında şehitlerimizin izinin olduğu mübarek bir beldedeyiz. Şahinbey'de aynı şekilde. Nasıl burası yedi düvelin saldırısına uğramışsa, o yedi düvel içerisindeki milletlerin saldırısına uğramış bir şehir de Gaziantep'tir. Burada nasıl 253.000 evladımız şehit olduysa, orada da aynı şekilde kahramanca mücadele edildi ve aynı şekilde emperyalistler Türkiye topraklarından kovuldu. Şahinbey, aynı buradaki kahramanlarımız gibi mübarek bir kahramandır. O kahramanı ve askerlerini saygıyla anıyoruz. Onları temsilen aramızda bulunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu ve çalışma arkadaşlarını, Gaziantep'in değerli Milletvekili Şamil Tayyar Bey'i ve bütün Antepli kardeşlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kardeşliğe katkı sağlayan bir proje

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan, geçmişten günümüze kadar ülkemizin üzerinde sürekli oyunlar onandığını belirterek, "Gazilerin kenti Şahinbey'den, Şehitlerin kenti Çanakkale'mizin, aynı alanda buluşarak farklı ruhu inşa ettiği, bir duyguyu beraber yaşadık. Gaziantep'in ve Çanakkale'nin kardeşliğine katkı sağlayan bir projeyi beraber hayata geçiriyoruz. Ben her iki belediye başkanımıza da vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum parkımızın Çanakkale'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkanımızla gurur duyuyoruz

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan övgüyle bahsedip, iki kardeş şehir arasındaki öneme vurgu yaparak, "Ben buraya bu güzelliğe tanık olmak için geldim. Bu güzel parkı Eceabat'a kazandıran başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere ekibine de yürekten teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile gurur duyuyoruz. Şahinbey İlçesi'nin nüfusu 1 Milyonun üzerinde 65 ilden daha büyük bir ilçedir. Kendisi İller Bankası'ndan aldığı bütçe payının ötesinde ürettiği kaynakla ve yaptığı işlerle de gönüllerde taht kurmuş birisidir. Bunu küçük bir örnekle belirtmek istiyorum. Hani bizi yıllardır IMF'ye borçlu hale getirdiler ya, Şahinbey Belediyesi IMF'ye100 Milyon Dolar borç vermiş bir belediyedir. Kendisi Gaziantep'e de güzel bir park yapacak ve bu parkada Eceabat'ın ismini vermeyi düşünüyor. Biz de Eceabat'lıları Gaziantep'te park açılışında görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

''Bu kardeşlik çok daha anlamlı''

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Şahinbey Belediyesi ile Eceabat Belediyesi'nin kardeşliğini çok farklı özellikleri olduğunu belirterek, "İki kardeş belediye birbirine yardım edip destek çıkabilir bu çok normal bir durum. Ama burası çok farklı bir yer. Çünkü yedi düvele karşı dik durmuş Eceabat İlçesi ile Fransız'ı topraklarından atmış bir Şahinbey'in kardeşliği çok daha anlamlı bir kardeşliktir. Bunun yanında Şahinbey ile Eceabat'ın bir ortak özelliği daha var. Eceabat Mustafa Kemal Paşa'nın tarih sahnesine çıktığı yer. Şahinbey'de Mustafa Kemal Paşa'nın nüfusa kayıtlı olduğu yer. Bu nedenle bu kardeşlik çok daha anlamlıdır. Ben yaptıkları Park ve gösterdikleri değer için Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

''Bu güzel ülke hepimizindir''

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Şahinbey Belediyesinin Çanakkale'ye yapmış olduğu parkla ilgili bilgiler vererek, "Çanakkale geçilmez diyerek isimlerini tarihe altın harflerle yazdıran şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve hürmetle anıyorum. Açılışını yaptığımız Şahinbey Parkı, Eceabat'ımızın en önemli bölgesinde yaklaşık 14 bin metre karelik bir park alanı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Çanakkalelilerin hizmetine sunulmuştur. Ben Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yapmış olduğu bu güzel eserden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde belirtti.

''Kardeş şehrimize helali hoş olsun''

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sadece Çanakkale'ye değil Siirt ve Elbab'a da park yaptıklarını ifade ederek, "Sayın Bakanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Parkımızın açılış törenine katılıp, bize sürpriz yaparak bizleri mutlu etti. Burası basit bir park değil. Bu park Gaziantep ile Çanakkale arasında kurulan gönül köprüsünün güzel bir göstergesidir. Ben Çanakkale'yi, Eceabat'ı çok seviyorum. Çünkü burası 102 yıl önce yedi düvele karşı, imanlı göğsünü siper ederek düşmana geçit vermeyen 253.000 şehidimin yattığı bir mekân. Çanakkale'de tespit edilen 577 Gaziantepli şehit var. Alan başkanımla yaptığım görüşmede şehit olanların sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu söyledi. Belki binlercesi buraya gelerek bu topraklar için şehit olmuş. Ben burayı nasıl sevmeyeyim. Şahinbey ordumuzun Kurtuluş Savaşında mücadele eden bir üst teğmen. Trablus'ta, Balkanlarda ve en son Gaziantep'te, önce İngilizlere sonra Fransızlara karşı askerleriyle birlikte mücadele ederek, son kurşunu bittikten sonra süngüyle şehit edilen bir komutanımız. Biz Çanakkale ile bir gönül köprüsü kurduk. Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı münasebetiyle 2015 yılında, bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını göstermek için Türkiye de ilk defa lise öğrencilerimizi uçakla Çanakkale'ye getirmeye başladık. Bu proje sayesinde Çanakkale'yi ziyarete eden öğrencilerin üzerinde büyük etkileri oldu ve bu projenin devamı yönünde karar aldık. Şu ana kadar 53.000 öğrencimizi Çanakkale'ye getirdik. İnşallah 7 eylülde seferlerimiz yeniden başlayacak. Hedefimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 90.000 öğrencimizi 253.000 şehidimizin yattığı şehitler diyarı olan Çanakkale'ye getirmek" belirtti.

Allah senden razı olsun

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder "Burası yapılmadan önce burası her akşam alkol alanların mekanı haline gelmişti. Allah razı olsun milletvekilim beni Şahinbey Belediyesi ile kardeş belediye yaptı. Bu alanı kendisiyle gezdik ve 'Bu alanı bana ver ben bu alanı ihya edeyim' dedi. Allah senden bin kere razı olsun. Bu ülke hepimizin. Şahinbey'de benim ülkem, Eceabat da benim ülkem. Şahinbey'de benim şehidim. Seyit Onbaşı da benim şehidim. Biz bunları ayırabilir miyiz ? Kafalarımızın içerisine ayrımı sokmaya çalışıp ta bizleri bölmek isteyenlere sakın alet olmayın. Burası Türkiye'nin tüm illerinin yeri. Bana göre bu park Çanakkale'nin en güzel parkı, ben ne yapıyorsam sizler için yapıyorum" diye konuştu.

Protokol üyeleri yapılan konuşmaların ardından iki kardeş şehrin sembolü olan Şahinbey Parkı'nı vatandaşlarla birlikte gezdi.

06.08.2017

