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Beykoz Belediye Hentbol Takımı, Çatalzeytin'de hazırlıklarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Emin Türkay Öztürk

Kastamonu (İHA) - Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarından Beykoz Belediye Spor Kulübü, sezon hazırlıklarını Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Süper Ligi takımlarından Beykoz Belediye Spor Kulübü, 20172018 sezonunun hazırlık kampını yapmak üzere Çatalzeytin ilçesine geldi. Geçen sezon hazırlıklarını da Çatalzeytin'de yapan Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı, sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci olarak tamamlaması sonucunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Çatalzeytin Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde konaklayıp Çatalzeytin Kapalı Spor Salonu'nda günde çift antrenman yapan Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı kafilesinde 16 hentbolcu, iki antrenör, birer masör ve kondisyoner bulunuyor. Takımın menajerliğini Türkiye'de tüm branşlarda en fazla ulusal takım formasını giyen Cengiz Hatırnaz yapıyor.

Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı, Çatalzeytin'i tekrar kamp yapmaya uygun bir ilçe olarak gördüklerini belirterek, "İlçenin sakin olması ve geçtiğimiz yıl Süper Lig'i ikinci bitirdiğimiz için bu yıl yine Çatalzeytin'i tercih ettik" dedi.

Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı'nın kadrosunda Okan Yalçıner, Ümit Kırkayak, Refik Tuğyan, Ozan Erdoğan, Burak Turan, Murat Varlı, Gökhan Şanlı, Ömer Faruk Güldal, Çağlayan Öztürk, Volkan Çalışkan, Alp Eren Pektaş, Ömer Mercan, Yakup Yaşar Simsar, Afahin Sadejani, Sojat Natri ve Dainel Arapoviç'dan oluşuyor.

Beykoz Belediyespor'un Çatalzeytin kampı 10 Ağustos'ta sona erecek.

(Vİ-UA-YRL)



06.08.2017 14:55:15 TSI

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