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Direniş Karatay'a iş dünyasından destek



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yapımcılığını üstlendiği Direniş Karatay filmine, iş dünyası derneklerinden destek geldi.

Selçuklu tarihinin konu edildiği ve Anadolu topraklarının direnişinin anlatıldığı film için KTO Fuar Merkezi'nde kurulan platoyu; KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk eşliğinde MÜSİAD Konya Şubesi, ASKON Konya Şubesi, KOMÜT, DERSİAD Konya Şubesi, KONTİMDER, İpekyolu İş Adamları Derneği, Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) ve Konya Ekonomi Kulübü başkan ve temsilcileri gezdi.

Konya'nın tanıtımına büyük fayda sağlayacak olan ve tarihi açıdan büyük bir ilgi uyandırması beklenen yapım için MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, "Bildiğim kadarıyla, Selçuklu tarihini anlatan bu film Türkiye'de bir ilk. Bu konuda KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Ticaret Odamıza teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir platonun Konya'ya kazandırılması, Konya'nın tanıtımı için de oldukça önemli. Bu proje Konya ve tarihimiz için bir kazançtır" dedi.

Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay'ın hayatının konu edildiği film için ASKON Başkanı Yakup Yıldırım ise, "Büyük emek harcandığına şahit olduğum bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem ülkemizi hem de şehrimizi özellikle de Selçuklu'yu tanıtma adına harika bir proje oluşturulmuş. Biz de üzerimize düşen bir şey varsa yerine getirmeye hazırız" ifadelerine yer verdi.

KOMÜT Başkanı Şaban Topal da, "Direniş Karatay, gerçekten mükemmel bir yapım. Konya için bir değer olacağını düşünüyorum. İnşallah vizyonda da gereken ilgiyi görecektir. Başta Konya Ticaret Odası olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erenler yetiştirerek, bir toprağı vatan yapmanın mücadelesini konu alan Direniş Karatay filmi hakkında İpekyolu İş Adamları Derneği Başkanı Tahir Şahin, "Direniş Karatay filmi, katma değeri yüksek bir proje. Anadolu insanının mayasını oluşturan ekonomik, kültürel, siyasi ve sanatsal değerleri biz Selçuklu'dan aldık ve bu sebeple Osmanlı kuruldu. Lakin bu bize çok kısa olarak yansıtıldı. Bu film sayesinde bizim medeniyetimizin temellerini oluşturan Selçuklu'nun da ön plana çıkarılıp yeniden tanıtılması en büyük kazancımız olacaktır" şeklinde konuştu.

DERSİAD Başkanı Musa Özkan gezi sonrasında yaptığı açıklamada ise, "DERSİAD Konya Şubesi olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu plato Konya'mız için çok büyük bir değer olmakla birlikte aynı zamanda da bir ilk. Hem Türkiye'ye hem Konya'mıza değer katacağını düşünüyorum" dedi.

KONTİMDER Başkanı Osman Başaran, "Biz geçmişimizi ve tarihimizi maalesef bilmiyoruz. Direniş Karatay filmi sayesinde bu bilinirliği artırmanın mümkün olacağına inanıyorum. Kalıcı olacak bu plato, şehrin tanıtımına katkı sağlayacağı gibi muhakkak ki maddi fayda da sağlayacaktır. Sonuçta biz iş dünyasını temsil eden kişiler olarak olaya biraz da maddi açıdan bakmak durumundayız. Bu oluşumda emeği geçen herkese şahsım, çocuklarım ve geleceğim açısından teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Konya'da bir ilk olan projede kurulan plato, yerelde Konya, genelde ise ülkemiz kültür hayatına hizmet edecek. Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan gibi isimlerin yer aldığı film 2018'de vizyonda olacak.

(AH-Y)



06.08.2017 15:02:02 TSI

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