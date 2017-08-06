Motosiklet devrildi: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinan Fırat idaresindeki, 02 LF 867 plakalı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Sinan Fırat ile motosiklette bulunan Sacide Fırat yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-OE-Y)
06.08.2017 15:13:49 TSI
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