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Çorum fauna tanıtım alanında hayvan popülasyonu artıyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal bir ortamda tanıtımının yapıldığı "Çorum Fauna Tanıtım Alanı"ndaki yaban hayvan popülasyonu her geçen gün artıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çorum Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Sıklık Tabiat Parkı'na inşa edilen fauna alanında insanlar hem doğal ortamda yaban hayvanlarını, hem de bölgede bulunan botanik parkta da bitki türlerini yakından fırsatı buluyor. 2012 yılında hizmete açılan fauna tanıtım alanında 11 adet kızıl geyik, 6 adet karaca, 8 adet yaban keçisi, 5 adet ceylan ve 3 adet yaban tavşanı bulunuyor. Fauna tanıtım alanının yaban hayvanlarını yakından görerek tanımak, toplumda hayvan sevgisini arttırmak, tabiatta yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavisi ile bir süre bu alanda rehabilitasyona yardımcı olmak gibi birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapan fauna tanıtım alanı Tabiat Parkı'nın ziyaretçilerinin de yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Mevut alanın yaban hayvanlarına dar gelmesiyle Tabiat Parkı içerisinde 400 dönümlük bir alan yeni fauna tanıtım alanı olarak belirlenirken, bu yıl yeni alandaki çalışmalar tamamlanacak. Yaban hayatı üretim tesisi olarak da kullanılacak olan yeni fauna tanıtım alanında çoğalan yaban hayvanları Çorum'un uygun yerlerine yerleştirilerek yaban hayatının zenginleşmesine katkı sağlayacak.

Yaban hayatında gözle görülür bir zenginleşme yaşanıyor

Öte yandan Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü tarafından il sınırları içinde bulunan yaban hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarda da sonuçlar alınmaya başlandı. İldeki ormanlık alanlarda fotokapan sistemi bulunuyor. Harekete duyarlı olan fotokpanlar hem fotoğraf hem de video çekebiliyor. Daha önce Kargı ilçesine ilçesine kurulan sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt ve ayı görüntülenirken bu kapanlar sayesinde kentte ilk kez geçtiğimiz yıl ormanlık alanda yaşayan vaşak görüntülenmişti. Daha öncede görüldüğü dile getirilen vaşakların varlığı fotokapanlar sayesinde ispatlanmış oldu. Çorum'da son yıllarda yaban hayatında gözle görülür bir zenginleşme olduğunu dile getiren yetkililer, kızılgeyik, karaca ve keklik türlerinde sayının son derece arttığını belirttiler. Bu durumun kontrol çalışmalarının artmasından daha çok halkımızın doğayı koruma konusunda eskiye göre çok daha bilinçli olmasından kaynaklandığının altını çizen yetkililer, bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ettiler.

(MMY-BÖ)



06.08.2017 15:27:32 TSI

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