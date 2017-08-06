YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vatandaşlara telefonla dolandırıcılık uyarısı

Vatandaşlara telefonla dolandırıcılık uyarısı



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları son zamanlarda artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada son günlerde şubeye ve 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarlarda kendilerini sağlık hizmetleri yöneticisi, banka görevlisi, asker, polis yada savcı gibi unvanlarda tanıtan şahısların vatandaşları dolandırmaya çalıştığının anlaşıldığı ifade edildi.

Vatandaşları telefon rehberinde kayıtlı olmayan özellikle sabit hatlardan 850'li numaralardan yada GSM operatörlerine ait numaralardan arayan kişilerin bir yıl önce ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandıklarını, ücretsiz sürenin bittiğini, almış oldukları sağlık asistanlık hizmetlerinden 1 yıl daha yararlanabilmeleri için cüzi bir miktar ödeme yapmalarını, ödeme yapmadıkları takdirde icraya başvurulacağını ve avukatlık masrafları da işin içine girerek yüksek meblağda borç ödemek zorunda kalacakları şeklinde korku ve tedirginlik yaratarak verdikleri hesap numaralarına para yatırmalarının istendiğini tespit edildiği belirtildi.

Banka müşteri hizmetleri görevlisi şeklinde arayan kişilerin ise banka hesaplarında şüpheli işlem meydana geldiğini, işlemi iptal ettirmek için cep telefonlarına gelecek olan şifreyi kendilerine iletmesini istedikleri belirtilen açıklamada, vatandaşların bu şifreleri telefondaki şahıslara vermesi durumunda banka hesaplarındaki paraların başka hesaplara aktırıldığı yada internet üzerinden alışveriş yapıldığına dikkat çekildi. Banka müşteri hizmetleri gibi bankaların kullanmış olduğu +900850'li numaralar ve benzeri numaralardan vatandaşları arayarak geçmiş yıllara ait kredi kartı aidatlarının iadesi için telefonlara mesaj yoluyla gelen şifrelerin talep edildiği vurgulanan açıklamada, bu şekilde dolandırıcıların kredi kartlarından online alışveriş yaptığı ve kartlardan çektikleri paraları başka hesaplara aktardıklarına işaret edildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlardan duyarlı olmaları istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı kendisini polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanmak suretiyle telefonla arayarak 'darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı veya darbe listesinde adınız var' gibi birtakım senaryolarla vatandaşlar üzerinde tehdit, korku ve panik hali oluşturularak para ve altın talebinde bulundukları, bu paraları ya verecekleri banka hesabına yatırmaları yada evlerine, bulundukları yere sivil polislerin gelerek para ve ziynet eşyalarını alacağını beyanla dolandırıcılık yapma girişiminde bulundukları tespit edilmiştir. Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya hesaba havale, eft yapılmasını kesinlikle talep etmez. Hiçbir banka görevlisi sizin tam olarak kimlik bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi, şifre bilgilerinizi talep etmez. Vatandaşlarımızı telefonla arayan yada ikametine gelerek kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtan şahısların vatandaşlarımızdan darbe girişimini bahane ederek yada sağlık hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp para talep etmesi yada banka hesap, şifre bilgileri istemesi durumunda bu şahıslara itibar edilmeyerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi hattını aramaları yada en yakın kolluk birimine müracaatta bulunmaları gerekmektedir."

(UY-Y-)



06.08.2017 15:34:40 TSI

NNNN

