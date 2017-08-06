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Bozüyük'te 63 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

06 Ağustos 2017 Pazar, 15:38
Bozüyük'te 63 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
Bozüyük'te 63 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 63 hacı adayı için düzenlenen uğurlama törenine katılarak "Rabbim ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi.
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ile kutsal topraklara gidecek 63 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, hacı adayları, hacı adaylarının aileleri, dost ve akrabaları katıldı. Törende konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "63 hacı adayımızı hac vazifelerini yerine getirmeleri için kutsal topraklara uğurlarken, yakınlarının akıttığı hüzün gözyaşlarının döndüklerinde sevinç gözyaşlarına dönüşmesi dileği ile tüm hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. Hacı adayları ile tek tek görüşen Başkan Bakıcı her birine "Rabbim ibadetlerinizi kabul buyursun" diyerek vedalaştı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Selami Bağcı'da yapılacak yolculuk ve hac vazifesi ile ilgili kısa bilgilendirmeler yaparak tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Sevdikleriyle vedalaşırken oldukça duygusal anlar yaşayan hacı adayları dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
(FSİ-AS-Y)

06.08.2017 15:39:56 TSI
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