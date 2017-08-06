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Çocuk-Yazar buluşmalarının konuğu, Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu

06 Ağustos 2017 Pazar, 15:41
Çocuk-Yazar buluşmalarının konuğu, Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu
Çocuk-Yazar buluşmalarının konuğu, Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen Çocuk-Yazar buluşmalarının son konuğu Gazeteci-Yazar Mevlana İdris oldu.
Akyazı ve Geyve SGM'de çocuklarla buluşan İdris, yaz okulu öğrencilerinin kitapları hakkındaki sorularını cevapladı. Akyazı ve Geyve SGM'de gerçekleştirilen buluşmalara Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programlar sonrası Yazar Mevlana İdris çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Büyükşehir Belediyesi SGM tarafından gerçekleştirilen Çocuk-Yazar buluşmaları kapsamında Akyazı SGM'de minik okurlarla bir araya gelen Gazeteci-Yazar Mevlana İdris, "Ben sizler gibi çok küçük yaşlarda hayal kurmaya başladım. Kurduğum ilk hayal Sultan Ahmet'te bulunan Alman Çeşmesinden insanların su yerine gazoz içebilmesini hayal etmiştim. Sonrasında hayalim gerçekleşti. Alman çesmeşinin musluklarından bir günlüğüne tüm ziyaretçiler için gazoz aktı. Kuracağınız hayaller bir gün gerçeğe dönüşebilir" dedi.
Geyve SGM öğrencileriyle bir araya gelen İdris, "Önünüzde uzun yıllar ve okunacak yüzbinlerce kitap var. Doğru şekilde iyi kitabı seçmeyi öğrenmelisiniz. Eğer öğrenmezseniz kafanızın ve düşüncelerinizin bir çöplüğe dönüşmesi çok mümkün. Bu yüzden seçmeyi öğreneceksiniz. İyi kitabı, iyi müziği, iyi düşünceyi, iyi resmi, iyi filmi seçmeyi öğrenmeseniz dışarıdan kültür adına aldığınızı zannettiğiniz şeyler sizi farkında olmadan bir çöplüğe dönüştürür" diye konuştu.
(BCT-Y)

06.08.2017 15:43:48 TSI
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