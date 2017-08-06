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'Biz Burada Kalacağız' isimli Kudüs belgeseli Sakaryalılarla buluşacak

06 Ağustos 2017 Pazar, 15:42
'Biz Burada Kalacağız' isimli Kudüs belgeseli Sakaryalılarla buluşacak

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Biz Burada Kalacağız' isimli Kudüs belgeseli Sakaryalılarla buluşacak. 9 Ağustos Çarşamba ve 11 Ağustos Cuma günleri 15.00 ve 18.00'da başlayacak gösterimler OSM'de gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 'Biz Burada Kalacağız' isimli Kudüs belgeseli Sakaryalılarla buluşacak. 9 Ağustos Çarşamba ve 11 Ağustos Cuma günleri 15.00 ve 18.00'da başlayacak gösterim Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yönetmenliğini Tülay Gökçimen'in üstlendiği 'Biz Burada Kalacağız' isimli Kudüs belgeselinin gösterimine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verildi.
(BCT-Y)

06.08.2017 15:44:13 TSI
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