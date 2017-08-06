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Hendek Dikmen Mahallesi, 20 bin ton sıcak asfalt ile buluştu

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:04
Hendek Dikmen Mahallesi, 20 bin ton sıcak asfalt ile buluştu
Hendek Dikmen Mahallesi, 20 bin ton sıcak asfalt ile buluştu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek Dikmen Mahallesi grup yolunda sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları sona erdi. YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut 18 kilometrelik güzergahın 20 bin ton sıcak asfalt ile buluştuğunu söyledi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce çalışmaların başladığı Hendek Dikmen Mahallesi grup yolunda çalışmaların tamamlandığını söyleyen YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, sıcak asfaltla buluşan yol ile birlikte Dikmen Mahallesi'nin yanı sıra güzergah üzerinde yer alan birçok mahalleye ulaşımın daha kolay ve güvenli hale geldiğini belirtti.
Şehrin dört bir yanında, birden fazla yerde tüm ekipleriyle yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizen Akbulut, "Amacımız asfalta elverişli olan bu havalarda şehrimizde daha çok arteri sıcak asfaltla buluşturarak ulaşımı daha rahat ve güvenli bir hale getirmek. Hendek Dikmen Mahallesi de şehrimizin en uzak noktalarından birisinde yer alan mahallelerimizden. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu buraya gelerek yolun durumunu yakından incelemiş ve sıcak asfalt sözü vermişti. Bizlerde kısa süre içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayarak sıcak asfalt serim işlemlerimize başladık. 18 kilometrelik güzergahta sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 20 bin ton sıcak asfalt kullandık. Şu anda çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız çalışmalardan çok memnun kaldı. İnşallah bu yoldan en güzel şekilde istifade edeceklerdir. Hayırlı olsun" dedi.
(BCT-Y)

06.08.2017 16:07:14 TSI
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