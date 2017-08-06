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TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar:

- "Yüzde 49'luk nüfusu kalkındıramazsak ekonomi yükselemez"



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar, "Amacımız Avrupa'daki kadın girişimcilerimizin Türk kadın girişimcilerimiz ile tanışması ve bir köprü oluşturmak" dedi.

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Kadın girişimcilerin hem ülke içinde hem de Avrupa'da etkinliklerini artırmak ve daha fazla yer edinmelerini sağlamak üzerine fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, Aytar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Ekonominin iyi gitmesi, kalkınması sadece erkek istihdamıyla gerçekleşmiyor. Kadın girişimcilerimizin bu süreçte büyük rol almaları gerekiyor. Türkiye hala istenen ölçüde değil. Bunu geliştirmek, büyütmek için TOBB nezdinde Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Bunun Avrupa ayağı da büyük bir ayak. Kendilerinin Avrupa'da ve daha doğrusu dünyada yer almasını istiyoruz. Perspektiflerini büyüterek vizyoner çalışmalarını ülkemize de yansıtmalarını istiyoruz" dedi.

"Hepimize çok iş düşüyor"

TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mülkiye Aytar, iki yıl önce kurulduklarını ve Avrupa'daki kadın girişimcilerle Türk kadın girişimcileri arasında köprü oluşturmak istediklerini belirterek, "Türkiye yüzde 51 erkek, yüzde 49 kadın nüfusuna sahip. Bu çok büyük bir nüfus. Biz yüzde 49'luk bu nüfusu kalkındıramazsak, hiçbir zaman o ülkenin ekonomisinin yükseleceğine inanmıyoruz. Amacımız Avrupa'daki kadın girişimcilerimizin sizler gibi Türk kadın girişimcilerimiz ile tanışması ve bir köprü oluşturmak. O köprü nezdinde yeni iş olanaklarını kurmak. Bunun dışında, Avrupa'da şuanda İslamofobi diye bir şey oluşmuş durumda. Biz bunu yıkarak modern Türk kadın girişimcilerinin neler yapabileceği göstermek istiyoruz. Şuanda AB ile problemli bir dönem yaşıyoruz. Umarım biz de kadın olarak bu perspektifte küçük de olsa bir yere sahip oluruz ve Avrupa Birliği içinde gücümüzü biraz daha artırarak onların bizsiz yapamayacağına katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

(FC-RFK-Y)



06.08.2017 16:13:54 TSI

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