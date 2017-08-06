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Yeni stada yeni bulvar



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, kısa süre önce kamuoyuna tanıttıkları 12 dev ulaşım projesinden birisi olan Yeni Sakarya Stadyumu bağlantı yollarında da çalışmaların başladığı bilgisini verdi. Bu kapsamda Yeni Stadyum bölgesinde yeni bir bulvar inşa ettiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, bulvarın stadyum açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Sakaryaspor'un bir üst lige yükselerek tüm şehre büyük bir sevinç yaşattığını söyleyen Başkan Toçoğlu, "Şimdi yeni bir ligde, yeni bir stadyumda, yeni heyecanlar için tekrar bir süreç içerisine giriyoruz. Lig müsabakaları kısa süre sonra başlayacak. Ekibimiz bu yılda bir üst lige çıkma parolasıyla kadrosunu kurdu. Yeni stadyumumuz bitmek üzere. Bizlerde yeni stadyumumuzun hem altyapısına hem de ulaşımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kısa süre önce açıkladığımız 12 dev ulaşım projemizde stadyum etrafına yeni bağlantı yolları kazandıracağımızı ifade etmiştik. Bu kapsamda inşa ettiğimiz 1 kilometre uzunluğunda olan duble yollu bulvarımızda temel ve bordür serimi işlemlerimiz bitmek üzere. Kısa süre içerisinde de sıcak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bulvarı stadyum açılışına yetiştirmek" dedi.

12 dev ulaşım projesi arasında yer alan Yeni Sakarya Stadyumu bağlantı yollarında çalışmaların başladığı bilgisini veren Başkan Toçoğlu, "12 dev ulaşım projesi açıkladık. Verdiğimiz müjdeden sonra kısa süre içerisinde projelerimizin çoğunda çalışmalarımıza başladık. 32 Evler ve Hızırilyas arası şehrin yeni giriş kapısında büyük aşama kaydettik. Yazlık'ta inşa edeceğimiz dev kavşak için ihaleye çıktık. Yavuz Selim Caddesi'nde çalışmalarımız sürüyor. Tepekum ve Kuyudibi arasında inşa ettiğimiz yeni bulvarın 3. etabını tamamladık. TOPÇA Kavşağı için 22 Ağustos Salı günü ihaleye çıkılacak. ADA AVM bölgesine inşa ettiğimiz yaya üstgeçidinde çalışmalar sürüyor. İnşallah yeni stadyum için inşa ettiğimiz bulvarımızı da en kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

(BCT-Y)



06.08.2017 16:15:58 TSI

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