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Vali Erin Sivereklilerle buluştu

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:26
Vali Erin Sivereklilerle buluştu
Vali Erin Sivereklilerle buluştu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin,Siverek İlçesi'nde incelemelerde bulunarak ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.
Siverek ilçesine girişinde birçok sivil toplum kuruluşunun birlikte açtığı Yetim ve Fakir Giydirme Programı kampanyasını ziyaret eden Vali Erin, yetkililerden bilgi aldıktan sonra esnafı da ziyaret etti. Cadde üzerindeki dükkanları tek tek dolaşan Vali Erin, işlerinde bereket dileğinde bulunarak ardında da sıkıntılarını dinledi.
Gezinin ardından esnaf kahvesinde oturarak buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Abdullah Erin, yanına gelen Enes adındaki engelli vatandaşa isteği üzerine yaka rozetini hediye etti. Çay bahçesinde toplanan vatandaşlarla sohbetine devam eden Vali Erin, daha sonra beraberindeki Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Siverek Kaymakamı Metin Demirel ve Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile birlikte Siverek Viranşehir karayolu üzerinde bulunan Şehit Suat Aloğlu mesire alanını gezdi.
Burada piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Erin daha sonra ilçeden ayrıldı.
(AK-OE-Y)

06.08.2017 16:29:04 TSI
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