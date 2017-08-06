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ur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar seçildi

06 Ağustos 2017 Pazar, 16:33
ur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar seçildi
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar seçildi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve dini bilgiler yarışması yapıldı.
Müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrenciler arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Komisyon başkanlığını İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü yaptı.
İl Müftüsü Öztürkçü, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, hepsine başarılar diledi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasında yapılan değerlendirmede erkekler ve kızlar kategorisinde dereceye girenler belirlendi. Ayrı ayrı yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Yarışmaya katılan öğrencilerden Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgiler yarışmasında, kızlar kategorisinde, Emine Doğan, birinci olurken erkekler kategorisinde ise İbrahim Erdem birinciliği elde etti. Kur'anı Kerimi Güzel Okuma kategorisinde ise Mustafa Durgun ve Sümeyye Alan birinci oldular.
(CK-OE-Y)

06.08.2017 16:36:41 TSI
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