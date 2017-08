YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit Belediyesinin 'Olimpik Binicilik Merkezi' hizmete açıldı

- Van'ın ve bölgenin ilk ve tek binicilik merkezi, belediyenin öz kaynaklarıyla 4 ayda tamamlandı

- Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli:

- "Artık bu güzel memleket terör olaylarıyla değil; kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılır hale gelmesini arzu ediyoruz"



İbrahim İlhan

VAN (İHA) – Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 5 bin metrekarelik alan üzerinde 4 aylık çalışma sonucu tamamlanan kentin ve bölgenin ilk ve tek Olimpik Binicilik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Edremit ilçesinin Köşk Mahallesi'nde belediyenin öz kaynaklarıyla 4 ayda tamamlanan Olimpik Binicilik Merkezi'nin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli; 8 aydır Edremit Kaymakamlığı ve belediye başkan vekili olarak hizmet ettiğini belirtti. Çiçekli, "Göreve başladığımız ilk andan itibaren, ilçemizin Van'ın ve bölgenin vitrini konumunda olduğunu, ama potansiyelinin kullanılamadığını birçok defa ifade etmiştim. Yoğrulmaya hazır bir hamur var ama doğru ellerde olmadığı için Edremitlilerin, Vanlı kardeşlerimizin bu potansiyelden layıkıyla faydalanamadığını belirtmiştim. Bu ifadelerime şunu da eklemek istiyorum. Gelişme ve başarı ancak birlikte olursak ve her alanda mesafe kat edersek gerçekleşebilir. Biz bu bakış ile çok yönlü çaba sarf etmeye gayret göstererek bir yandan yol, park, kanalizasyon, ve temizlik hizmetleri yürütürken, diğer taraftan da kültürel, sosyal, sportif ve turizm altyapısını oluşturacak diğer faaliyetlerimize ve çalışmalarımıza devam ettik" dedi.



"Edremit'i hak ettiği yere getirmek için sürekli gayret gösteriyoruz"

Belediyelerin neden ve nasıl devredildiği sürecini de hatırlatan Atıf Çiçekli, "Emanetin ehline verilmediğinde nelerin yaşandığını hep beraber gördük. Bizler, sizlerin bu emanetine layıkıyla muamele ederek, Edremit'i hak ettiği yere getirmek için sürekli gayret gösteriyoruz. İnşallah artık bu güzel memleket terör olaylarıyla değil; kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılır hale gelmesini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Van'ın ilk halk plajını sizlerin katılımıyla kullanıma açmıştık. Ulusal ve uluslar arası basında uzun süre gündemde kaldı. Tüm Türkiye; Van'ı ve Van'ın bu güzelliklerini konuştu. Allah'a şükür hala da konuşulmaya devam ediliyor. Tesisimiz her geçen gün hizmet kalitesini ve standartlarını arttırarak, halkımızın keyifli zaman geçirmesi için hizmet vermeye devam ediyor. Buradan tekrar hayırlı olsun demek istiyorum" diye konuştu.



Çiçekli'den olimpiyat vurgusu

Bugün de ata mirası olan başka bir hizmeti vatandaşlara kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Çiçekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binicilik sporu keyifli ve kıymetli bir uğraş olmasının yanında kültürel ve sosyal hayatımıza ve özellikle engelli kardeşlerimizin rehabilitasyonuna çok ciddi katkı sağlayacak bir hizmet. Bir de ulusal öneme sahip Dönemeç sulak alanı gibi bir doğa harikasının yanında yer oluşu ve Van Gölü manzarasıyla vatandaşlarımızın, yerli ve yabancı turistlerimizin buradan ziyadesiyle faydalanacağını düşünüyorum. Tesisimizin; şehrimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslar arası müsabakalardan biniciliğin tüm branşlarında temsil edecek sporcu kardeşlerimizin yetişmesi için, hatta olimpiyatlarda şanlı bayrağımızı Vanlı bir kardeşimizin taşıması için güzel bir yatırım ve ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."



Ulusal ve uluslar arası müsabaka talebi

Edremit Olimpik Binicilik Merkezinin ülkemizdeki sayılı binicilik merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Çiçekli, "Federasyon Başkanımız buradayken, ben kendisinden ilk fırsatta ulusal ve uluslar arası bir müsabakayı Van'a ve Edremit'e getirmesini rica ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, turizm altyapısını oluştururken çok sayıda istihdam oluşuyor. Yaptığımız bu ilgi çekici hizmetlerle Van'ın iç ve dış turizm pastasından daha çok pay almasını arzu ediyoruz. Ciddi istihdam sıkıntısı yaşayan şehrimizde turizm sektörü üzerinden insanlarımızın evlerine ekmek götürebilmeleri gayretindeyiz. Bu tesisin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok emek ve çaba sarf ettiniz, Allah sizden razı olsun. Biz Vanlıların meşhur bir deyişi var, 'Vanlıyan, şanlıyan kılıcı kanlıyam'dan 'at binenin kılıç kuşanındır'a doğru geçecekler inşallah" şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, Türkiye'de çok az bulunan bir tesisin Van'a kazandırılmasında emeği geçen Kaymakam Çiçekli'yi kutladığını belirterek, "Dün gece Şemdinli'de terörle mücadele ederken şehit düşen bir polis kardeşimizi bugün memleketi Adana'ya uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.



"Belediyecilik anlamında gerçekten örnek bir çalışmadır"

Zorluoğlu, Edremit ilçesinin tarihi, kültürel, sosyal ve sportif anlamda çok büyük bir potansiyel barındırdığını söyleyerek, "Bu potansiyeli yavaş yavaş açığa çıkarıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde burada bir halk plajı hizmete açmıştık, bugün de bu hizmeti açmanın gururunu yaşıyoruz. Belediyecilik anlamında gerçekten örnek bir çalışmadır. Van ilinde belediyeler devralındıktan sonra yavaş yavaş belediyecilik örnekleriyle halkımızı buluşturmaya başladık. Diğer ilçelerimizde de ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızın böyle güzel tesislerde vakit geçirmelerine imkan sağlayacak çalışmalar yapıyoruz, bir taraftan da altyapı, su, yol, asfalt ve diğer üstyapı çalışmalarını süratle tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bütün Van'ın çehresini değiştirme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.



Vali Zorluoğlu'ndan sahil yolu müjdesi

Edremit Belediyesi tarafından yapılan sahil yolu projesine de değinen Vali Zorluoğlu, "İnşallah birkaç ay içerisinde sahil yolu projesi hizmete girecek. Biz de Van Büyükşehir Belediyesi olarak bırakıldığı yerden şehir merkezinin tamamını kapsayacak şekilde bir çalışma başlattık. İnşallah bu çalışmayı tamamladığımızda Van Denizi'yle Van insanı daha fazla kucaklaşacak ve sahilde bütün vatandaşlarımızın kullanımına açık çok güzel sosyal tesislerle donatılmış çok güzel bir sahil yolumuz olmuş olacak" dedi.



Katı atık bertaraf tesisi için çalışma başlatıldı

Van Denizi'nin kirliliğinin önlenmesi için atık su arıtma çalışmasına hız verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, katı atık tesisi için de çalışma başlattıklarını söyledi. Zorluoğlu, "Kısa bir süre içinde orayı modern bir katı atık bertaraf tesisi haline getireceğiz. Oradan enerji elde edilmesi modernizasyonu bir başka projemiz. Ayrıca çevre yolunun hayata geçirilmesi için uğraşıyoruz. Huzur ve güven ortamı olursa, birlik ve beraberlik olursa bu şehirde yapılamayacak hiçbir şey yok. Halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Halkımızın talepleri, bizim de önceliğimizdir. O talepleri dikkate alarak yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da halkımızın talepleri bize mutlaka yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.



"Bu tesisi Van'a kazandırmış olmak büyük bir hizmet"

Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da, Van'a ikinci defa geldiğini hatırlatarak, "İlkinde 7-8 sene önce gelmiştim. Arada uzun süre olunca gelişmeyi çok yakından görebiliyorsunuz. Bu o kadar büyük bir gelişmedir ki kelimelerle anlatmak mümkün değil. Binicilik tesisimiz, ülkemizin birçok şehrinde yok maalesef. Bunu Van'a kazandırmış olmak büyük bir hizmet. Çünkü at bir değer. Atalarımız Orta Asya'dan atla Anadolu'ya gelmişler. Ama modernleşme, çağdaşlaşma derken biz atı biraz ihmal etmişiz, unutmuşuz. Tekrar atı kazanmamız lazım. At sporu, özellikle çocuklar için çok önemli bir spor. Bu hizmetinden dolmayı Edremit Kaymakamımız Atıf Beyi tebrik ediyorum. Biz de federasyon olarak 4 atı buraya göndermek için bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler Olimpik Binicilik Merkezinin açılış kurdelesini keserek, merkezde incelemelerde bulundular. Merkezdeki görevliler tarafından atlarla bir gösteri yapılırken, açılışa katılan çocuklar için de palyaço gösterisi düzenlendi.

5 bin metrekare üzerinde koşu parkuru, otoparkı, çocuk parkı gibi alanları da bulunan bölgenin ilk ve tek Olimpik Binicilik Merkezi, Edremit Belediyesinin 4 aylık çalışması ve öz kaynaklarıyla yapıldı. Sporcu yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası müsabakaların yapılması ve terapi amaçlı da kullanılacak Olimpik Binicilik Merkezi, Van halkının ve turistlerin de sosyal amaçla kullanabileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

06.08.2017 16:47:24 TSI

