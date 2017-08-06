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İpekyolu Belediyesinden yol yapım ve onarım çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bostaniçi Mahallesi sınırları içerisindeki Bağış ve Sevgi sokaklar ile bağlantılılarına parke taşı döşemesi yapıldı. Yine aynı mahalle sınırları içindeki Artos Sokağa da parke taşı döşenmesinin yanı sıra yeni kaldırım da yapıldı.

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, vatandaşların hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturmaya yönelik çalışmalarının kesintisiz olarak süreceğini dile getirdiler.

(MSA-Y)



06.08.2017 16:49:24 TSI

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